Baseball | Nettuno e Parma-Crocetta infiammano il sabato della Serie A

Sabato intenso nel campionato di baseball Serie A Gold, con molte partite che hanno visto protagonisti i team di Nettuno e Parma-Crocetta. La seconda giornata si è conclusa con incontri di alto livello, caratterizzati da risultati e situazioni che hanno movimentato il torneo. Le sfide, disputate in diverse sedi, hanno attirato l’attenzione degli appassionati e offerto un quadro aggiornato sulla classifica e sui protagonisti di questa fase della stagione.

Molto, anzi moltissimo da raccontare per le rimanenti sfide odierne della Serie A Gold di baseball. Il massimo campionato tricolore vede chiudersi la seconda giornata con parecchie partite di un livello davvero alto, delle quali andiamo a raccontare i dettagli. Tra Nettuno 1945 e BBC Grosseto non ci sono spettatori: lo Jannella ha ricevuto solo ieri sera l’omologazione dopo i lavori e sono mancati i tempi tecnici per autorizzare l’ingresso di tifosi. Gara-1 è una lotta, in cui finché ci sono rispettivamente Giacalone e Bellucci sul monte di punti ce ne sono due: uno di Nettuno con sacrificio di Batista e uno di Grosseto su doppio di Melone Calderin.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: Nettuno e Parma-Crocetta infiammano il sabato della Serie A Notizie correlate Leggi anche: Baseball: in Serie A Gold debuttano bene Parma e Nettuno. Bologna, che brivido! Il calendario. Sabato la sfida al Don Bosco CrocettaLa sconfitta beffarda con Lucca, la seconda casalinga per il Costone dopo quella patita con la Mens Sana, fa male anche alla classifica del Vismederi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Baseball: Nettuno e Parma-Crocetta infiammano il sabato della Serie A; Serie A Gold Baseball: Parma si aggiudica il primo atto del derby con Crocetta mentre San Marino supera Reggio Emilia al 10 - Federazione Italiana Baseball Softball; Serie A Gold: dopo 33 anni torna il derby Parma-Crocetta. Esordio stagionale per il Collecchio; Serie A Gold Baseball: seconda giornata, a Parma è tempo di derby. Baseball: Nettuno e Parma-Crocetta infiammano il sabato della Serie AMolto, anzi moltissimo da raccontare per le rimanenti sfide odierne della Serie A Gold di baseball. Il massimo campionato tricolore vede chiudersi la ... oasport.it Serie A Gold: Nettuno domina Grosseto, Parma vince il derby con CrocettaLa Serie A Gold, il massimo campionato italiano di baseball, ha preso il via sabato 11 aprile 2026. Il torneo vede la partecipazione di dieci squadre, distribuite in due gironi da cinque formazioni ... it.blastingnews.com Gara 1: derby combattuto, il Parma Clima supera la Crocetta 5-4 x.com Nel secondo weekend del campionato di Serie A Gold baseball spicca il derby ducale, con il Parma Clima che tornerà ad affrontare dopo 33 anni la Farma Crocetta in due sfide ufficiali nella massima serie. I campioni d'italia del San Marino, dopo la doppia vitt - facebook.com facebook