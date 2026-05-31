Una giovane schiacciatrice torna a giocare con i colori rossoneri dopo aver disputato una stagione in Serie B. La giocatrice ha già vestito la maglia della squadra in passato e ora riprende il suo ruolo nel roster. La sua esperienza nel campionato di secondo livello potrebbe contribuire alla crescita personale e alla performance della squadra. La società ha comunicato il ritorno della atleta senza ulteriori dettagli sul contratto o sulla durata dell'accordo.

? Punti chiave Chi è la giovane schiacciatrice che torna a vestire i colori rossoneri?. Come influirà l'esperienza in Serie B sulla crescita della Martinelli?. Quali sono le figure tecniche che guideranno il talento della giocatrice?. Perché il ritorno a casa della Martinelli è fondamentale per la A1?.? In Breve Martinelli ha maturato esperienza in serie B con Roberto Farinelli e a Trestina.. La schiacciatrice lavorerà con i tecnici Micoli e Marangi per la stagione A2.. L'atleta è nata nel 2005 e proviene dalla School Volley.. L'obiettivo del club è la promozione alla massima serie A1.. La Bartoccini MC Restauri completa il roster con il ritorno di Carolina Martinelli in A2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bartoccini MC Restauri: torna Martinelli per puntare alla A1

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