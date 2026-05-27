Retrocessione Bari De Laurentiis risponde a Leccese | Io disinteressato? Gli ultimi 8 anni dedicati a questo progetto

Il presidente della SSC Bari ha risposto al sindaco, che aveva scritto una lettera sul futuro della squadra dopo la retrocessione in serie C. De Laurentiis ha affermato di essere stato disinteressato, sottolineando di aver dedicato gli ultimi otto anni a questo progetto. La discussione tra le due parti si è sviluppata in rapida successione, con scambi di dichiarazioni pubbliche.

Arriva a stretto giro la risposta del presidente della SSC Bari, Luigi De Laurentiis, alla nuova lettera del sindaco Vito Leccese, in una botta e risposta fatto di repliche e controrepliche sul futuro della squadra di calcio cittadina, all'indomani della retrocessione in serie C."La presentazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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