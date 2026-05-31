Barcellona carcassa di balena in riva | le immagini dalla spiaggia di Castelldefels
Una carcassa di balena è stata trovata sulla spiaggia di Castelldefels, vicino a Barcellona. Le autorità sono state informate dai bagnanti che avevano notato l’animale già in decomposizione. La carcassa si trova sulla battigia e le operazioni di rimozione sono in corso. Non sono stati resi noti dettagli sul numero di esemplari o sulla causa del decesso. La presenza dell’animale è stata segnalata attraverso immagini diffuse sui social media.
La carcassa di una balena è arrivata a riva nella spiaggia di Castelldefels, vicino Barcellona. Le autorità sono state allertate dai bagnanti che hanno avvistato l’animale già in stato di decomposizione. Diverse imbarcazioni sono state inviate sul posto per rimuovere il corpo del cetaceo mentre la polizia locale ha ordinato alle persone di non entrare in acqua durante le operazioni per evitare problemi di salute. Ebola, guariti 4 infermieri in Congo. Oms: "Vostro coraggio dimostra che l'epidemia può essere fermata" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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