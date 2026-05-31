Barcellona carcassa di balena in riva | le immagini dalla spiaggia di Castelldefels

Notizia in breve

Una carcassa di balena è stata trovata sulla spiaggia di Castelldefels, vicino a Barcellona. Le autorità sono state informate dai bagnanti che avevano notato l’animale già in decomposizione. La carcassa si trova sulla battigia e le operazioni di rimozione sono in corso. Non sono stati resi noti dettagli sul numero di esemplari o sulla causa del decesso. La presenza dell’animale è stata segnalata attraverso immagini diffuse sui social media.