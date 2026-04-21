Venerdì scorso, la situazione nello Stretto di Hormuz si è temporaneamente sbloccata, dopo settimane di tensione tra Iran e Stati Uniti. Il blocco dello Stretto, che coinvolge entrambe le parti, era diventato un punto centrale nei negoziati tra i due Paesi per risolvere il conflitto in corso. Tuttavia, nelle ore successive, si è riaccesa la tensione tra le fazioni interne al regime iraniano, evidenziando uno scontro interno nel governo iraniano.

Per un attimo, venerdì scorso, l’impasse rappresentato dal blocco dello Stretto di Hormuz, proclamato di fatto sia dall’Iran che dagli Stati Uniti e diventato questione centrale nei negoziati per la fine del conflitto tra i due Paesi, è sembrato avviarsi verso una sua definitiva risoluzione. La riapertura della strategica via di navigazione annunciata da Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica, è stata però sconfessata nell’arco di 24 ore dai colpi sparati dalle Guardie Rivoluzionarie contro i mercantili nell’area dello Stretto. L’improvviso dietrofront iraniano, hanno spiegato gli analisti, sarebbe indice di una spaccatura tra i leader politici e i falchi militari del regime degli ayatollah.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sullo Stretto di Hormuz è in corso uno scontro interno al regime iraniano"

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