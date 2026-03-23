Pirandello torna sullo schermo | esce in dvd Liolà con all' interno un corto girato ad Agrigento

Un classico che riemerge dopo anni di silenzio, affiancato da uno sguardo contemporaneo sul territorio. È ufficialmente in commercio la nuova edizione home video di “Liolà”, il film diretto da Alessandro Blasetti nel 1963 e interpretato da Ugo Tognazzi, tratto dall’omonima opera di Luigi Pirandello. La storia nasce infatti nelle campagne della provincia, spazio centrale nella narrazione pirandelliana, anche se la trasposizione cinematografica fu realizzata tra Catania e Castel San Pietro Romano. Un dettaglio produttivo che non ha però intaccato l’identità profonda del racconto, rimasto fortemente ancorato alla cultura e ai paesaggi della terra d’origine. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Il Pirandello più libero in scena ad Aragona: al teatro Armonia c'è LiolàSabato 24 gennaio la rassegna teatrale “Città di Aragona” porta nel paese delle Maccalube uno dei testi più amati di Luigi Pirandello.

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