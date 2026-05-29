Barbara D’Urso entrerà in Rai e condurrà un nuovo programma in autunno, prendendo il posto di Raffaella Carrà. Dopo settimane di rumors e trattative non confermate, si è rafforzata la possibilità di un suo ritorno in televisione. La conduttrice, nota per i suoi ruoli passati, sembra pronta a tornare in onda con un progetto che sarà annunciato a breve. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i media e i fan.

Il nome di Barbara D’Urso continua a infiammare il mondo della televisione e del gossip televisivo. Dopo mesi di indiscrezioni, trattative mai confermate e voci su possibili nuovi progetti in Rai, qualcosa sembrerebbe davvero essersi rimesso in moto. Se fino a poche settimane fa si parlava soprattutto di un possibile ruolo a Ballando con le stelle, nelle ultime ore il suo futuro professionale avrebbe preso una direzione molto diversa e decisamente più ambiziosa. Per la conduttrice potrebbe infatti essere pronto un ritorno in grande stile sulla tv pubblica, con un programma che richiama inevitabilmente uno dei titoli più iconici della carriera di Raffaella Carrà. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso entra in Rai da regina e prende il posto di Raffaella Carrà: ecco cosa condurrà in autunno

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