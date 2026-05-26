Il futuro della Rai | nessun programma per Barbara D'Urso Stefano De Martino già al lavoro su Sanremo 2027

La Rai non ha previsto programmi per Barbara D'Urso nel suo palinsesto futuro. Il responsabile dell'intrattenimento prime time ha spiegato che la pianificazione editoriale non ha consentito l'inserimento di nuovi show. Nel frattempo, Stefano De Martino è già impegnato in un progetto legato a Sanremo 2027. Al momento, non sono stati annunciati altri dettagli sui programmi futuri o sui volti coinvolti.

Al momento non c'è posto per Barbara D'Urso nel futuro della Rai. Il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore ha fatto sapere: "La pianificazione editoriale non ha potuto permettere l’inserimento di nuovi programmi". E intanto fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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