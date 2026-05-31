Le competizioni per i putti e le putte si sono concluse con la vittoria di Francesco Caselli e Sofia Marchetti, rispettivamente. Le gare, organizzate per assegnare i Palio di San Romano e San Paolo, si sono svolte tra bandiere e musica, con entrambe le categorie che si sono sfidate in sprint finali. La corsa di Putte e quella di Putti sono terminate in fotofinish, segnando il risultato di una giornata dedicata alle tradizioni locali.

È festa grande per Santo Spirito e San Giovanni per la vittoria di Francesco Caselli nella corsa dei putti e Sofia Marchetti nella corsa delle putte, gare valevoli per la conquista del Palio di San Romano e il Palio di San Paolo. Due corse lunghe e combattute, contraddistinte da colpi di scena, un taglio dubbio del traguardo e qualche caduta. Ma prima un passo indietro, perché tutto è iniziato in piazza Castello, già punto di arrivo del Magnifico Corteo della settimana precedente, con la Corte Ducale e le otto contrade che si sono incamminate verso piazza Ariostea. Davanti agli occhi di circa tremila persone, la Corte Ducale ha prima premiato San Luca e San Giacomo, rispettivamente con i premi Nino Franco Visentini e Nives Casati, e poi ha assistito al magnifico spettacolo del ‘gruppo unico’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bandiere e musica: via alle corse. Putti, Santo Spirito al fotofinish. Putte, lo sprint di San Giovanni

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Bandiera Rossa. The Red Flag [Italian Communist Song]

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