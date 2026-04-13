Ieri si è svolto il secondo capitolo del percorso dedicato al Duca di San Giovanni e Santo Spirito, un evento che fa parte delle iniziative per preparare il Palio del 2026. L’appuntamento si inserisce nella serie di omaggi organizzati in città, con l’obiettivo di ricordare e celebrare questa figura storica. La manifestazione ha coinvolto partecipanti e appassionati che si sono ritrovati per condividere questa ricorrenza.

Si è tenuto ieri il secondo Omaggio al Duca, secondo capitolo del percorso che conduce Ferrara verso le Corse del Palio del 30 maggio 2026. Piazza Castello ha fatto da sfondo a una mattinata intensa, animata dalle contrade di Borgo San Giovanni e Rione Santo Spirito. Ad aprire, alle 10:15, è stata la Contrada di Borgo San Giovanni con una rappresentazione che ha saputo intrecciare spettacolo e memoria collettiva. Tra evoluzioni di bandiera in rosso e blu, il risuonare di chiarine e tamburi e le coreografie ispirate alle feste di corte rinascimentali, il cuore della mattinata è stato il rito del battesimo di contrada: i più piccoli al centro della scena, accolti da una comunità che sceglie di tramandare la propria identità attraverso gesti antichi e un impegno quotidiano fatto di volontariato e passione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli omaggi al Duca di San Giovanni e Santo Spirito

Omaggio al Duca, il centro si anima con Borgo San Giovanni e Rione Santo SpiritoSi è tenuto nella mattinata domenica 12 l’Omaggio al Duca, secondo capitolo del percorso che conduce Ferrara verso le Corse del Palio del 30 maggio.

Gli omaggi al Duca. Sfilano San Giorgio e Santa Maria in Vado. È festa in piazzaCon l’arrivo della primavera, Ferrara ha aperto ufficialmente il calendario degli Omaggi al Duca, l’appuntamento tradizionale che accompagna la città...