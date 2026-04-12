Omaggio al Duca il centro si anima con Borgo San Giovanni e Rione Santo Spirito

Domenica 12 mattina si è svolto l'Omaggio al Duca, un evento che fa parte di un percorso destinato a preparare la città alle Corse del Palio del 30 maggio. La manifestazione ha visto la partecipazione di Borgo San Giovanni e Rione Santo Spirito, che hanno animato il centro storico con iniziative e momenti di coinvolgimento. Questa seconda tappa si inserisce in un programma che si ripete nel tempo, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali.

Si è tenuto nella mattinata domenica 12 l’Omaggio al Duca, secondo capitolo del percorso che conduce Ferrara verso le Corse del Palio del 30 maggio. Piazza Castello ha fatto da sfondo a una mattinata intensa, animata dalle contrade di Borgo San Giovanni e Rione Santo Spirito.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Palio, torna l'appuntamento con l'Omaggio al Duca': in piazza arriva San GiovanniDomenica 12, nella cornice di piazza Castello, torna l'appuntamento con gli ‘Omaggi al Duca’, tradizione che anima il centro storico di Ferrara... Leggi anche: Carnevale incantato nel borgo a Santo Spirito