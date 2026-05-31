Un insegnante di sostegno di una scuola elementare è stato arrestato con l’accusa di aver palpeggiato alcuni bambini. L’arresto riguarda anche altri possibili casi, portando a ipotizzare che siano almeno quattro le vittime complessive. L’episodio si è verificato in una scuola di Buccinasco, nel Milanese, dove l’uomo insegnava in una terza elementare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti.

Buccinasco (Milano), 31 maggio 2026 – L'arresto dell’insegnante di sostegno, accusato di molestie e violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa, ha scosso la comunità di Buccinasco, dove il maestro era in servizio, in una terza elementare della città. Cresce la preoccupazione tra le famiglie: quelle direttamente coinvolte, almeno per ora, mantengono strettissimo riserbo, come richiesto dalle forze dell’ordine e dagli inquirenti, soprattutto a tutela dei bambini. La notizia ha fatto il giro dei gruppi social cittadini e delle chat dei genitori, tra ansia, preoccupazione e indignazione. Il messaggio del sindaco Rino Pruiti. Sulla vicenda... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bambini delle elementari palpeggiati dal maestro: potrebbero esserci altri quattro casi

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