Un insegnante delle scuole elementari nel Milanese è stato arrestato mentre commetteva abusi sessuali su due bambini. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, confermando che le autorità hanno intervenuto immediatamente dopo aver scoperto l’episodio. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri episodi e per raccogliere ulteriori elementi sul caso. La scuola interessata non ha rilasciato commenti pubblici sulla vicenda.

Un maestro di scuola elementare è stato arrestato in flagranza di reato per abusi sessuali su due bambini. I carabinieri sono intervenuti il 29 maggio in una scuola pubblica nel Milanese dopo un’ora di lezione e hanno arrestato l’uomo. Si sospetta che il docente di circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre a quelli che erano con lui quando è stato fermato nell’istituto. L’insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori in un’inchiesta gestita dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella. Le indagini, che sono ancora in corso, riguardano abusi recentissimi e sono iniziate dopo alcune segnalazioni ricevute dai militari dell’Arma della stazione del comune dell’hinterland di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Abusi sessuali a scuola su due bambini: maestro delle elementari arrestato in flagranza nel Milanese

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ABUSI SESSUALI NELLA SCUOLA CALCIO, ARRESTATO EX ALLENATORE

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