Bambini delle elementari in gita in mezzo ai clandestini | lavaggio del cervello a Trieste Dal ministero verifiche in corso

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di bambini delle elementari coinvolti in un’attività scolastica che includeva una simulazione delle difficoltà vissute dai migranti durante il percorso balcanico. La vicenda, avvenuta a Trieste, ha suscitato reazioni e richieste di verifiche da parte del ministero competente. Secondo alcune testimonianze, i bambini avrebbero partecipato a un’uscita didattica che avrebbe incluso questa simulazione, mentre le autorità stanno ora accertando i dettagli dell’accaduto.

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