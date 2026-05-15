Bambini delle elementari in gita in mezzo ai clandestini | lavaggio del cervello a Trieste Dal ministero verifiche in corso
Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di bambini delle elementari coinvolti in un’attività scolastica che includeva una simulazione delle difficoltà vissute dai migranti durante il percorso balcanico. La vicenda, avvenuta a Trieste, ha suscitato reazioni e richieste di verifiche da parte del ministero competente. Secondo alcune testimonianze, i bambini avrebbero partecipato a un’uscita didattica che avrebbe incluso questa simulazione, mentre le autorità stanno ora accertando i dettagli dell’accaduto.
Siamo all’assurdo immigrazionista. Alcuni bambini raccontano di aver partecipato a un’attività scolastica che prevedeva anche una simulazione delle difficoltà affrontate dai migranti durante il viaggio lungo la rotta balcanica. Gli studenti spiegano di aver camminato bendati e scalzi sui sassi per comprendere simbolicamente alcune condizioni vissute durante quei percorsi. Si tratta di una “gita” scolastica organizzata per alcune classi quinte della Scuola primaria “Arpalice Cuman Pertile” di Marostica (Vicenza). Un assurdo denunciato pubblicamente in un video dall’europarlamentare della Lega Anna Cisint. Si tratta di un “attività didattica” sulla quale vuole vederci chiaro l’Ufficio scolastico regionale (Usr) per il Veneto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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si certo perché lui ragiona come i bambini delle elementari: ricci sbaglia la partita -> quella dopo non la gioca; ricci per fare un esempio, potete cambiare con jashari, lotus cheek, nkunku, gimenez, de winter, bartesaghi, estupinian.... però i 6 milioni a stagione x.com
Quanto tempo hanno i tuoi bambini delle elementari per socializzare? reddit
BAMBINI DELLE ELEMENTARI di Marostica PORTATI FRA I CLANDESTINI Prima il lavaggio del cervello in classe, dove i bambini sono stati costretti a simulare la Rotta balcanica camminando a piedi scalzi sui sassi e poi portati in gita scolastica in - Facebook facebook
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