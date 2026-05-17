Tania Cagnotto ha raccontato alcuni ricordi della sua infanzia, tra cui il primo tuffo in una fontana di Roma a tre anni e la disperazione per aver perso il suo cagnolino blu di peluche. Nel frattempo, il numero uno del tennis mondiale ha trascorso del tempo giocando con le figlie nel salotto di casa, lontano dai riflettori, lasciando da parte il ruolo di atleta professionista per dedicarsi ai momenti familiari.

Il numero uno del tennis mondiale che smette i panni del fuoriclasse per mettersi a giocare con le bambine nel salotto di casa, lontano dai riflettori. È un ritratto inedito e intimo di Jannik Sinner quello che emerge dalle parole di Tania Cagnotto. Ospite a cena nella sua abitazione di Bolzano, l’altoatesino ha mostrato un lato puramente familiare. “ È più amico di mio marito Stefano, Alex Vittur è stato il tramite”, ha raccontato l’ex tuffatrice al Corriere della Sera. “Ha una forza mentale spaventosa ma per me prevale l’affetto nei suoi confronti, a casa giocava con le mie bimbe. Fatica a ritagliarsi sprazzi di vita normale che per lui sono importantissimi, per essere Jannik di Sesto Pusteria e non il numero uno al mondo cercato da tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sinner a casa nostra gioca con le mie figlie, il primo tuffo l’ho fatto a 3 anni in una fontana di Roma per prendere i pesci rossi. Quando ho perso il mio cagnolino blu di peluche ero disperata”: parla Tania Cagnotto

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