Nel ballottaggio ad Arezzo, il Movimento 5 Stelle ha dichiarato che ora la decisione passa ai cittadini. Durante questo periodo si è discusso molto di apparentamenti tra le forze politiche. La campagna elettorale si è concentrata sui temi della partecipazione popolare e sulla scelta diretta degli elettori. Nessun dettaglio su accordi o alleanze è stato comunicato pubblicamente. I cittadini sono chiamati a esprimersi nel voto finale.

Arezzo, 31 maggio 2016 – . «In questi giorni si è parlato molto di apparentamenti. Sono strumenti previsti dalla legge e riteniamo sia stato corretto che Vincenzo Ceccarelli abbia verificato tutte le possibilità per costruire una proposta di cambiamento il più ampia possibile. Detto questo, oggi la parola torna ai cittadini. Il ballottaggio non riguarda soltanto due candidati sindaco. Riguarda due idee diverse di città. Come Movimento 5 Stelle continuiamo a sostenere con convinzione il programma che abbiamo contribuito a costruire insieme alla coalizione progressista, perché... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ballottaggio, M5s Arezzo: «Ora la parola torna ai cittadini»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conte ad Avellino: “Fiducia nel progetto, ora parola ai cittadini”Ad Avellino si è aperta ufficialmente la campagna elettorale del cosiddetto “campo largo” con l’inaugurazione del comitato cittadino, alla presenza...

La carica di Ascani . Dall’IA alle elezioni: "Il vento sta cambiando. Ora parola ai cittadini"A Pistoia si discute di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni, con particolare attenzione alle recenti dichiarazioni di un esponente...

Temi più discussi: Risultati elezioni comunali ad Arezzo, Comanducci e Ceccarelli al ballottaggio; Arezzo al ballottaggio, pesa risultato centrista; Ballottaggio per Arezzo: elezioni, sindaco in sospeso. Centrodestra avanti +12 sul centrosinistra. Ora la sfida finale; Arezzo, il Pd cerca il ribaltone e corteggia il centrista Donati.

Arezzo al ballottaggio, pesa il risultato centristaSi deciderà al ballottaggio tra due settimane la partita per il nuovo sindaco di Arezzo, dopo 10 anni di amministrazione del centrodestra con Alessandro Ghinelli. Mentre lo scrutinio è ancora in corso ... unionesarda.it

Elezioni Arezzo 2026, i risultati delle elezioni (e quando ci sarà il ballottaggio)Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…) ... money.it