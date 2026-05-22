La carica di Ascani Dall’IA alle elezioni | Il vento sta cambiando Ora parola ai cittadini

A Pistoia si discute di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni, con particolare attenzione alle recenti dichiarazioni di un esponente politico. Durante un evento pubblico, questa figura ha sottolineato come i cambiamenti in atto richiedano un maggior coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni riguardanti le tecnologie emergenti. La discussione si è concentrata sulla necessità di un dibattito aperto e trasparente, evidenziando l'importanza di ascoltare le opinioni della popolazione su temi che riguardano il futuro dell’intelligenza artificiale.

È uno dei grandi temi della nostra epoca. Per parlare di Intelligenza Artificiale a Pistoia è arrivata la parlamentare del Pd Anna Ascani, grande esperta in materia, in occasione di un incontro pubblico organizzato alla Moon Gallery, al quale ha preso parte anche il candidato sindaco del centrosinistra Giovanni Capecchi. "È chiaro che questa tecnologia sia entrata nelle nostre vite, e dobbiamo porci il problema di come equilibrare le opportunità, che spaziano dall’efficienza alla rapidità e dall’aver aperto mondi prima accessibili solo a chi aveva un background informatico, e i rischi che comporta, come quelli sul funzionamento del mercato,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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