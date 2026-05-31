A Macerata si svolge un ballottaggio tra Tittarelli e Mari. Tittarelli ha dichiarato di essere da sempre un uomo di centrosinistra e di aver deciso di partecipare alle elezioni per contribuire alla città, considerando la sua esperienza professionale e politica. Ha anche espresso fiducia nella possibilità di vincere, affermando di ritenere Mari l'uomo giusto per la sfida. I due candidati hanno inoltre stretto la mano, segnando un accordo tra le parti.

Macerata, 31 maggio 2026 – “Sono da sempre un uomo di centrosinistra. Mi sono convinto che potevo dare qualcosa per via della mia storia professionale e politica, voglio mettermi al servizio della città ”. Romano Mari, presidente odei medici, con il candidato sindaco Gianluca Tittarelli ha ufficializzato il suo supporto alla compagine in vista del ballottaggio del 7 e dell’8 giugno. All’annuncio hanno preso parte anche rappresentanti delle liste a sostegno di Tittarelli. Mari ha specificato che “dopo essere stato contattato, una volta riflettuto sulla possibilità, ho posto una conditio sine qua non: che il mio nome fosse verificato da tutte le liste a sostegno del centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ballottaggio di Macerata, c’è l’intesa: Tittarelli stringe la mano a Mari. “È l’uomo giusto, possiamo farcela”

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