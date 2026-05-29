Tittarelli punta a ottenere il supporto di Romano Mari per conquistare il centro e vincere il ballottaggio. La sua strategia prevede di cercare l’appoggio di Mari, che ha ottenuto un buon numero di consensi nel primo turno. Sono in corso incontri e trattative per convincere gli elettori di Mari a sostenere Tittarelli. Inoltre, si studiano mosse per recuperare voti nelle frazioni, dove il candidato intende rafforzare la propria presenza e attrarre nuovi elettori.

? Domande chiave Come può l'appoggio di Romano Mari cambiare l'esito del ballottaggio?. Quali strategie userà Tittarelli per recuperare i voti nelle frazioni?. Chi sono i candidati moderati che potrebbero spostare l'ago della bilancia?. Perché il distacco tra centro e periferia rischia di condannare Tittarelli?.? In Breve Tittarelli deve recuperare 1.609 voti per battere Parcaroli il 7 e 8 giugno.. Il corteggiamento verso Romano Mari mira a integrare il 16% di voti di sinistra.. L'appoggio di Marco Sigona e Giordano Ripa punta a recuperare il 3,48% elettorale.. La strategia mira a colmare il divario elettorale nelle frazioni di Piediripa e Sforzacosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, Tittarelli punta a Mari per conquistare il centro e vincere

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