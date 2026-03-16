Referendum giustizia Matteo Renzi | In aula ho detto che mi astenevo Ai nostri elettori libertà di scegliere

A pochi giorni dal referendum sulla giustizia, il leader di Italia Viva invita gli elettori a votare, precisando di aver annunciato in aula la propria astensione. Renzi ha ribadito che i suoi rappresentanti hanno espresso perplessità sulla riforma, ma ha sottolineato la libertà di scelta degli elettori. La data dell’appuntamento elettorale si avvicina e l’attenzione si concentra sulle posizioni dei principali protagonisti.

Firenze, 16 marzo 2026 – A meno di una settimana dal referendum sulla giustizia, il leader di Italia Viva Matteo Renzi invita gli elettori a recarsi alle urne pur ribadendo le perplessità del suo partito sulla riforma. Parlando con i giornalisti a margine di un evento a Firenze, l’ex presidente del Consiglio ha spiegato che la posizione politica di Italia Viva resta critica sul provvedimento, ma che il voto popolare rappresenta comunque un passaggio democratico da non disertare. «Io ho detto in aula che mi astenevo, come ci siamo astenuti tutti noi, perché quella legge è una legge che non risponde ai problemi che noi abbiamo sollevato tante volte sulla giustizia», ha ricordato Renzi, riferendosi alla discussione parlamentare sulla riforma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum giustizia, Matteo Renzi: “In aula ho detto che mi astenevo. Ai nostri elettori libertà di scegliere” Articoli correlati Referendum, Renzi: “Nel 2016 si votò contro di me. Libertà agli elettori”Secondo Renzi, la differenza principale rispetto al referendum costituzionale del 2016 è proprio nel modo in cui la consultazione viene percepita... Referendum, Renzi evita le domande: “Ho già risposto”. Poi ai suoi dà “libertà totale” e dice “Oggi governano le toghe brune”A Milano Matteo Renzi apre l’assemblea nazionale di Italia Viva con un discorso di settanta minuti che spazia dall’Iran all’economia. Referendum Giustizia, Renzi evita le domande. E poi dice: “Oggi governano le toghe brune” Altri aggiornamenti su Matteo Renzi Temi più discussi: Referendum giustizia, Floris a Renzi: Le viene voglia di votare NO per colpire il governo Meloni?; Referendum, Renzi replica a Meloni citando Sanremo: Non vorrei che sperando che sia 'per sempre sì' vi arrivi una 'gelida paura'; Renzi: Nel 2016 si votò contro me. Liberi tutti sulle carriere divise; Referendum sulla giustizia, la prudenza dei partiti dopo il boomerang del voto del 2016 su Renzi · LaC News24. Matteo Renzi lancia le primarie delle idee, ma per il referendum sulla Giustizia si è cucito la boccaIl leader di Italia Viva dieci anni fa viveva l'apice della sua parabola riformista. Ora, invece, fatica a trovare un'identità ... tag24.it Referendum giustizia, Floris a Renzi: Le viene voglia di votare NO per colpire il governo Meloni?diMartedì, il conduttore Giovanni Floris ha chiesto a Matteo Renzi quale sarebbe stata la sua posizione sul referendum sulla giustizia. la7.it "Tajani Un ministro insulso, Meloni lo sostituisca con ChatGPT" Matteo Renzi - facebook.com facebook "Io ritengo che la vicenda di Giusi Bartolozzi sia uno scandalo clamoroso senza fine e vergognoso" detto il leader di Iv Matteo Renzi ospite di Giovanna Pancheri a Start a Sky Tg24, parlando della capo di gabinetto del ministro Nordio. "Giusi Bartolozzi è il cap x.com