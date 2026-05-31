ballando con le stelle carlucci dribbla il caso lucarelli e guarda avanti

Milly Carlucci ha confermato che i preparativi per la nuova stagione di Ballando con le Stelle sono in corso, senza commentare le voci sulla presenza di Selvaggia Lucarelli, che potrebbe partecipare alla prossima Isola dei Famosi. La conduttrice ha evitato di approfondire la questione, concentrandosi invece sul proseguimento dei lavori per la trasmissione in programma. Non sono stati forniti dettagli sulla possibile partecipazione della giornalista ai programmi televisivi futuri.

Con i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle già avviati, Milly Carlucci è stata chiamata a commentare le indiscrezioni sul futuro di Selvaggia Lucarelli, sempre più presente nei programmi Mediaset e indicata tra i possibili volti della prossima Isola dei Famosi. La risposta di Milly Carlucci. Intervistata da Il Messaggero, la conduttrice ha scelto di non entrare nel dettaglio delle voci che riguardano la giornalista. Carlucci ha spiegato che, in questa fase, la produzione è concentrata soprattutto sulla scelta dei concorrenti che prenderanno parte alla prossima stagione del talent di Rai1. La questione relativa alla giuria verrà affrontata soltanto più avanti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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