Recentemente si sono susseguite voci riguardo al cast della prossima stagione di Ballando con le stelle. In particolare, si parla di un possibile coinvolgimento di una cantante nota e di una decisione che potrebbe riguardare il ruolo di una critica televisiva. Milly Carlucci ha commentato la situazione, senza tuttavia confermare o smentire ufficialmente le indiscrezioni. Le discussioni sui cambiamenti nel programma continuano a occupare la scena.

Milly Carlucci rompe il silenzio su Ballando con le stelle: tra il futuro di Selvaggia Lucarelli e il possibile arrivo di una famosa cantante, emergono nuovi retroscena. Ecco cosa sappiamo. Leggi anche: Milly Carlucci sostituisce Selvaggia Lucarelli col suo ex fidanzato? Che caduta di stile, sarebbe davvero brutto! Con l’avvicinarsi della nuova stagione televisiva, tornano puntuali le indiscrezioni sui programmi più amati dal pubblico. Tra questi, Ballando con le Stelle resta uno dei format più seguiti e discussi, anche per la sua capacità di rinnovarsi pur mantenendo una forte identità. Al centro dell’attenzione c’è, come sempre, Milly Carlucci, chiamata a costruire un’edizione capace di sorprendere senza tradire le aspettative.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Milly Carlucci arruola una famosa cantante per Ballando con le stelle? L’indiscrezione e le parole su Selvaggia Lucarelli

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