Bagnaia spiega come ha evitato la beffa finale nel GP Mugello | Sapevo che Ogura sarebbe arrivato

Nel Gran Premio d’Italia al Mugello, Pecco Bagnaia ha mantenuto il podio riuscendo a superare Ai Ogura di appena 34 millesimi. Il pilota Ducati ha spiegato di aver previsto la strategia dell’avversario giapponese, riuscendo così a evitare una possibile beffa finale. La gara si è conclusa con una stretta vittoria di Bagnaia, che ha anticipato Ogura nel finale, confermando la sua capacità di leggere le mosse degli avversari.

Pecco Bagnaia ha salvato il podio nel GP d'Italia MotoGP al Mugello per soli 34 millesimi su Ai Ogura: la spiegazione del pilota Ducati che aveva previsto la mossa del giapponese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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