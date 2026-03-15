Vasseur spiega perché ha lasciato lottare tra loro i piloti Ferrari nel GP Cina | Avevo i battiti a zero

Fred Vasseur ha spiegato perché la Ferrari non ha intervenuto per fermare il duello tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel Gran Premio di Cina 2026. In un’intervista, ha dichiarato di aver preferito lasciarli correre, affermando di aver avuto i battiti a zero durante quella fase della gara. La scelta di non intervenire ha suscitato commenti tra gli addetti ai lavori, ma Vasseur ha mantenuto la sua posizione.

Fred Vasseur spiega perché la Ferrari non ha fermato il duello tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel GP di Cina 2026: "Preferisco lasciarli correre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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