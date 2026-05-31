Un video virale su YouTube ha ispirato la produzione di un film, annunciato come una collaborazione con A24. Nel trailer, si vede un passaggio segreto nel seminterrato di un salone espositivo, che conduce a un labirinto digitale chiamato Backrooms. Il film si basa su questa ambientazione, con scene che mostrano un ambiente sconosciuto e inquietante. La produzione sarà distribuita nelle sale, portando sul grande schermo il mondo del labirinto virtuale.

? Punti chiave Come può un video virale di YouTube diventare un film A24?. Cosa nasconde il passaggio segreto nel seminterrato del salone espositivo?. Perché la regia punta sulla vertigine spaziale invece che sui jump scare?. Quale legame unisce questo nuovo horror al mito di Blair Witch Project?.? In Breve Cast con Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve sotto la produzione di A24.. Scenografia curata da Danny Vermette con uso di sintesi CGI e luci neon.. Confronto stilistico con il film The Blair Witch Project del 1999.. Piano per produzione di sequel per espandere l'universo dei corridoi gialli.. Kane Parsons porta il labirinto digitale di Backrooms nelle sale cinematografiche con un horror che punta sulla vertigine spaziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Backrooms: il labirinto digitale di YouTube arriva al grande cinema

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Temi più discussi: Backrooms, l’infinito giallo; RECENSIONI I Backrooms – Kane Parsons trasforma il fenomeno virale del web in un horror disturbante; Il più inquietante incubo nato online in questi anni arriva al cinema: la sua storia; Backrooms, l’horror di Kane Parsons porta al cinema la leggenda nata sul web.

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