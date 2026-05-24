The Mandalorian and Grogu hanno conquistato il primo posto al Box Office USA nel weekend, ma i incassi segnano il minimo storico per il franchise. Dopo sette anni di assenza, il film ha superato la concorrenza, tuttavia i dati ufficiali mostrano una diminuzione significativa rispetto alle performance passate. La pellicola ha incassato meno rispetto alle uscite precedenti della saga, generando discussioni sulla sua attuale popolarità.

Il ritorno sul grande schermo della saga di Star Wars dopo sette anni di assenza conquista la vetta del Box Office USA, ma i dati definitivi accendono un forte dibattito a Hollywood sul reale stato di salute del brand. In occasione del weekend lungo del Memorial Day, The Mandalorian and Grogu ha esordito al primo posto del Box Office USA. Secondo le stime ufficiali rilasciate dagli studios e analizzate da The Hollywood Reporter, la pellicola Lucasfilm ha incassato 82 milioni di dollari nei primi tre giorni (venerdì-domenica), proiettandosi verso i 102 milioni complessivi entro la fine del lunedì festivo. Sebbene la cifra permetta al film di dominare il fine settimana festivo, il debutto si attesta ufficialmente come il più basso dell’intera era Disney dal 2012 a oggi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA: The Mandalorian and Grogu vince il weekend ma fa registrare il minimo storico per il franchise

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Star Wars Box Office DISASTER - Mandalorian and Grogu LOWER Than Solo

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