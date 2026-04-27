Samuele Inacio, attaccante italiano nato a Bergamo, sta attirando l’attenzione del Borussia Dortmund, che ha mostrato grande interesse per il suo talento. Il giovane calciatore ha già ottenuto risultati significativi con le rappresentative giovanili della nazionale italiana, contribuendo a far parlare di sé nel mondo del calcio. La sua crescita e le prestazioni in campo stanno portando a discussioni sulla possibilità di un trasferimento in Bundesliga.

Il Borussia Dortmund è pazzo di Samuele Inacio, giovane attaccante italiano, nato a Bergamo, che ha fatto molto bene con le selezioni giovanili della nazionale italiana. Samuele Inacio verso la convocazione in nazionale italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2008, il giovane attaccante ha vissuto la sua prima partita da titolare con la maglia del Borussia Dortmund il 26 aprile con il ragazzo, figlio di Inacio Pià, che potrebbe essere convocato anche dalla nazionale brasiliana. Un motivo che dovrebbe indurre la squadra azzurra a convocare il giovane attaccante il prima possibile per non rischiare di perdere un talento di questa portata.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Samuele Inacio fa impazzire il Borussia Dortmund e l’Italia: la nazionale deve fare in fretta

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