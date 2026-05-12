Il Dortmund scopre Samuele Inacio | primo gol con i grandi alla terza da titolare
Venerdì sera, il calciatore nato a Bergamo e figlio di un ex attaccante brasiliano ha segnato il suo primo gol con i professionisti durante la partita contro l’Eintracht, in cui è stato titolare per la terza volta. Con questa rete, ha portato il punteggio a 3-1. La partita si è svolta in un contesto di competizione tra due squadre di livello internazionale.
Nella serata di venerdì Samuele Inacio, nato a Bergamo e figlio di Joao Batista Inacio, ex attaccante brasiliano che in Italia ha vestito anche la maglia del Napoli, ha trovato il suo primo gol con i professionisti, firmando il momentaneo 3-1 contro l’Eintracht. Per il classe 2008, approdato al Dortmund nel 2024 dopo 10 anni trascorsi nelle giovanili dell’Atalanta, è arrivata così la ciliegina sulla torta dopo due ottime partite disputate da titolare, la prima contro il Friburgo e la seconda contro il Gladbach, dimostrando così di essere all’altezza nonostante l’elevatissima competizione che c’è nel suo ruolo in Renania. Il suo esordio da titolare.🔗 Leggi su Serieagoal.it
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