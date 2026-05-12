Il Dortmund scopre Samuele Inacio | primo gol con i grandi alla terza da titolare

Venerdì sera, il calciatore nato a Bergamo e figlio di un ex attaccante brasiliano ha segnato il suo primo gol con i professionisti durante la partita contro l’Eintracht, in cui è stato titolare per la terza volta. Con questa rete, ha portato il punteggio a 3-1. La partita si è svolta in un contesto di competizione tra due squadre di livello internazionale.

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Nella serata di venerdì Samuele Inacio, nato a Bergamo e figlio di Joao Batista Inacio, ex attaccante brasiliano che in Italia ha vestito anche la maglia del Napoli, ha trovato il suo primo gol con i professionisti, firmando il momentaneo 3-1 contro l’Eintracht. Per il classe 2008, approdato al Dortmund nel 2024 dopo 10 anni trascorsi nelle giovanili dell’Atalanta, è arrivata così la ciliegina sulla torta dopo due ottime partite disputate da titolare, la prima contro il Friburgo e la seconda contro il Gladbach, dimostrando così di essere all’altezza nonostante l’elevatissima competizione che c’è nel suo ruolo in Renania. Il suo esordio da titolare.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Il Dortmund scopre Samuele Inacio: primo gol con i grandi alla terza da titolare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dortmund batte l’Eintracht: Samuele Inacio firma il primo gol pro? Punti chiave Come ha gestito il Dortmund il malumore dell'Atalanta per il trasferimento? Perché il passaggio di Inacio a Bergamo ha creato tensioni... Samuele Inacio scrive un’altra pagina di storia del calcio italiano: primo gol con il Borussia DortmundSamuele Inacio firma la sua prima rete con il Borussia Dortmund nella vittoria contro l’Eintracht Frankfurt.