Dal 1° giugno 2026 entrerà in vigore un nuovo sistema di rimborso dei pedaggi autostradali. La misura riguarda i casi di blocco totale della circolazione e prevede un meccanismo specifico per il calcolo dei rimborsi. Le modalità operative e i criteri di applicazione saranno stabiliti dalle autorità competenti. La normativa mira a garantire indennizzi automatici ai viaggiatori coinvolti in situazioni di blocco prolungato.

Importanti novità sono previsti per chi viaggia in autostrada e deve fare i conti quasi quotidianamente con rallentamenti e code. A partire dalla giornata di lunedì 1 giugno 2026 entra ufficialmente in vigore il nuovo meccanismo di rimborso dei pedaggi autostradali introdotto dalla delibera 2112025 dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Il rimborso è dovuto in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (es. incidenti, fenomeni meteo). Si tratta di una novità tanto attesa che sancisce un cambio di paradigma fondamentale, che introduce il principio secondo cui l'utente della rete autostradale ha diritto a un rimborso economico diretto da parte del concessionario qualora la rete non riesca a garantire i livelli minimi di fluidità del traffico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Autostrada, rimborso pedaggi: come funziona, come si calcola

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