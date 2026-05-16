Dal 1 giugno al via al rimborso dei pedaggi in autostrada in caso di traffico causato dai cantieri

A partire dal 1 giugno, gli automobilisti che si troveranno in coda o subiranno ritardi a causa di cantieri lungo le autostrade italiane potranno richiedere un rimborso diretto sui pedaggi ai gestori della rete. La misura riguarda i disservizi causati dai lavori in corso che influenzano la circolazione e il traffico su alcune tratte autostradali. Per ottenere il rimborso, i conducenti dovranno seguire le procedure previste dai gestori, che consentiranno di recuperare parte dei costi sostenuti durante gli spostamenti in condizioni di blocco o rallentamenti.

Nelle autostrade italiane a partire dal prossimo 1 giugno scatterà il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un rimborso direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che però sottolinea diverse criticità nel sistema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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RIMBORSO PEDAGGIO | 16/05/2026

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