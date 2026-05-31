Durante le ore notturne, il tratto tra Pistoia e Prato ovest sull'autostrada A11 rimarrà chiuso, così come la stazione di Chiesina Uzzanese. La chiusura è prevista in aggiornamenti recenti e riguarda specificamente le fasce orarie notturne. La chiusura si applica a partire dalle ore indicate nel programma aggiornato. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli riguardo alle tempistiche o alle motivazioni del provvedimento.

-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 giugno 2026, sarà chiuso il tratto Pistoia-Prato ovest, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Prato e rientrare in A11 a Prato ovest; -dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 giugno, sarà chiuso il tratto Prato ovest-Pistoia, verso Pisa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Pistoia e rientrare in A11 a Pistoia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: tratto Pistoia-Prato ovest e stazione Chiesina Uzzanese chiusi di notte

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Autostrade A11 Firenze - Mare e A12 Tirrenica | FIRENZE - GENOVA

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