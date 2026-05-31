Autostrada A1 | stazione di Firenze Scandicci chiusa una notte Ecco quando

La stazione di Firenze Scandicci sull'autostrada A1 sarà chiusa per una notte per lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie. La chiusura avverrà nella notte tra una data e l'altra, senza indicazioni specifiche sugli orari. La chiusura temporanea riguarda il tratto tra le uscite di Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Durante questo periodo, saranno adottate deviazioni e percorsi alternativi per i veicoli in transito.

-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze Impruneta; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze nord; -sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, in direzione Roma. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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