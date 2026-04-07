Autostrada A1 | stazione di Firenze Scandicci chiusa una notte

Una notte senza accesso alla stazione di Firenze Scandicci sull'autostrada A1. La chiusura temporanea ha interessato i veicoli in transito, con percorsi alternativi disponibili lungo la rete stradale. La stazione rimasta chiusa per alcune ore ha coinvolto i sistemi di gestione del traffico e le operazioni di manutenzione. L’intervento ha avuto effetti sulla circolazione nella zona interessata, senza risultare in incidenti o altri disagi significativi.

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