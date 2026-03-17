Autostrada A1 | stazione di Firenze nord chiusa una notte

La stazione di Firenze Nord sull'autostrada A1 rimarrà chiusa per un'intera notte. La chiusura riguarda anche le tratte tra Milano e Napoli e la complanare di Firenze Nord all'allacciamento con la A1. La chiusura è prevista per motivi di interventi tecnici e durerà fino alle prime ore del mattino successivo. I servizi di emergenza sono stati informati per gestire eventuali criticità.

Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e l’allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, verso FirenzeRoma. In alternativa alla chiusura di Firenze nord si consiglia di utilizzare la stazione di Calenzano. Sarà chiusa la Complanare Firenze nord-allacciamento A1 Milano-Napoli (R65), per chi proviene da Bologna ed è diretto sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa. In alternativa, per chi percorre la A1 Milano-Napoli, con provenienza Bologna ed è diretto sulla A11 Firenze-Pisa nord verso Pisa, dovrà uscire alla stazione di Calenzano ed entrare in A11 a Prato est. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Firenze nord chiusa una notte Articoli correlati Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa per una notteIn alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud L'articolo proviene da Firenze Post. 4K | AUTOPALIO - Raccordo Autostradale 3 | FIRENZE - SIENA | Real time Contenuti e approfondimenti su Autostrada A1 stazione di Firenze nord... Temi più discussi: Autostrada A1: chiusa nella notte tra l’11 e il 12 marzo la stazione di Chiusi-Chianciano; Chiude l'autostrada A1: ecco quando e dove; Autostrada A1: stazione di Chiusi Chianciano Terme chiusa una notte; A1, chiudono due caselli: ecco quando. Autostrada A1: stazione di Chiusi Chianciano Terme chiusa una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo 2026, sarà chiusa la stazione di ... firenzepost.it Autostrada A1: stazioni di Valdarno e Chiusi Chianciano Terme chiuse di notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo 2026, sarà c ... firenzepost.it Autostrada chiusa tra Rometta e Milazzo per lo sversamento di gasolio - facebook.com facebook Maxi tamponamento in galleria a Messina: autostrada bloccata e oltre 80 mezzi coinvolti x.com