Crema - Autoscuole della città e del circondario sul piede di guerra contro il Comune che non rispetta gli accordi sottoscritti. Un contenzioso che dura da ormai tre anni e ancora non ha trovato soluzione. Le autoscuole di Crema e del Cremasco hanno sottoscritto tre anni fa un accordo col Comune per utilizzare due corsie in via Di Vittorio, nell’area ex Olivetti, tutti i venerdì e i sabati per far sostenere gli esami di guida agli iscritti. L’ente pubblico si è impegnato ad apporre cartelli fissi per avvertire del divieto di sosta e fare in modo che in quei giorni le due corsie siano libere. Invece dopo tre anni i cartelli non sono ancora stati apposti e bisogna usare quelli manuali da mettere e da togliere ogni volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autoscuole sul piede di guerra: “Tre anni di cartelli mobili. Ma per gli esami servono fissi”

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