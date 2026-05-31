Autoscuole sul piede di guerra | Tre anni di cartelli mobili Ma per gli esami servono fissi
Le autoscuole della zona protestano contro il Comune, accusando l'amministrazione di non aver rispettato gli accordi presi. Da tre anni, vengono installati cartelli mobili per le prove d’esame, ma le autoscuole richiedono cartelli fissi per garantire la regolarità delle sessioni. La disputa riguarda la gestione delle segnaletiche necessarie per lo svolgimento degli esami di guida. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dall’ente locale in merito a questa problematica.
Crema - Autoscuole della città e del circondario sul piede di guerra contro il Comune che non rispetta gli accordi sottoscritti. Un contenzioso che dura da ormai tre anni e ancora non ha trovato soluzione. Le autoscuole di Crema e del Cremasco hanno sottoscritto tre anni fa un accordo col Comune per utilizzare due corsie in via Di Vittorio, nell’area ex Olivetti, tutti i venerdì e i sabati per far sostenere gli esami di guida agli iscritti. L’ente pubblico si è impegnato ad apporre cartelli fissi per avvertire del divieto di sosta e fare in modo che in quei giorni le due corsie siano libere. Invece dopo tre anni i cartelli non sono ancora stati apposti e bisogna usare quelli manuali da mettere e da togliere ogni volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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