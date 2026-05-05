Le rappresentanze sindacali hanno espresso preoccupazioni riguardo alla gara per l'affidamento del servizio Intercity, suddivisa in tre lotti. Si sono concentrate su possibili ricadute occupazionali e contrattuali, sottolineando anche le insicurezze dei lavoratori di fronte a un futuro considerato incerto. La questione ha acceso un dibattito tra le parti coinvolte, con le organizzazioni sindacali che si sono dichiarate sul piede di guerra.

«Ricadute occupazionali e contrattuali» ma anche «legittime preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori per un futuro incerto». Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno inviato il 5 maggio una nota congiunta per stigmatizzare la «Relazione presentata dal ministero delle Infrastrutture il 24 aprile 2026» sulla gara a tre lotti per i treni Intercity e «ne chiedono l'immediata revisione» con «un bando di gara a lotto unico». Nel mirino c'è la «Relazione sui lotti di gara», il dossier con cui il ministero delle Infrastrutture, insieme a Invitalia, ha costruito l'architettura della futura gara per l'affidamento dei servizi Intercity, prevista entro giugno e destinata a coprire un orizzonte di quindici anni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Treni, gara Intercity con bando a tre lotti: sindacati sul piede di guerra

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