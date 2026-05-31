Auto scappa dalla polizia a Ostia prima del Giro d'Italia e investe due adolescenti | due arresti

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’auto sospetta ha tentato di scappare dalla polizia a Ostia, poco prima dell’inizio del Giro d’Italia. Durante l’inseguimento, il veicolo ha investito due adolescenti di 14 e 15 anni, che sono state soccorse subito. La fuga si è conclusa con l’arresto di due uomini coinvolti. La vettura è stata fermata poco dopo, e le ragazzine sono state portate in ospedale per le ferite riportate.

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Un'auto sospetta e l'alt della polizia, poi la fuga. Durante l'inseguimento l'auto ha travolto due ragazzine di 14 e 15 anni, soccorse immediatamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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