Nuova Clio GPL | arriva il cambio automatico e più potenza

Da oggi è possibile ordinare la nuova versione della Clio GPL, che si distingue per il motore turbo da 1 litro e 120 cavalli di potenza. La vettura è dotata di un cambio automatico EDC, offrendo così una guida più confortevole. La casa automobilistica ha annunciato l’apertura delle prenotazioni per questo modello, che propone anche miglioramenti nelle prestazioni rispetto alle versioni precedenti.

? Cosa sapere Renault apre le ordinazioni per la nuova Clio Eco-G 120 CV con cambio automatico EDC.. Il nuovo motore turbo da 1.2 litri aumenta la potenza di 20 CV rispetto al precedente.. Renault ha aperto le ordinazioni per la nuova Clio Eco-G 120 CV EDC, una versione bifuel benzinaGPL che punta a coniugare l’efficienza del combustibile alternativo con la fluidità del cambio automatico, con consegne previste prima dell’estate. L’aggiornamento della gamma si inserisce in un catalogo che già include le motorizzazioni TCe 115 a benzina e le varianti full hybrid E-Tech da 160 CV. La novità tecnica principale risiede nel propulsore 1.2 litri turbo a tre cilindri, capace di erogare 120 CV e una coppia massima di 200 Nm.🔗 Leggi su Ameve.eu

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