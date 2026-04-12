Il Napoli ha accumulato una perdita di dieci punti nelle partite contro le squadre considerate più deboli del campionato. Oggi alle 15 è in programma la sfida contro il Parma, con l’obiettivo di aumentare il vantaggio sul Milan, che ieri è stato sconfitto 3-0 in casa dall’Udinese. La squadra non può permettersi di sottovalutare l’avversario e deve concentrarsi sulla partita.

Il Corsport. Battere il Parma significherebbe blindare il secondo posto e sesta vittoria consecutiva. Il record della gestione Conte è di sette vittorie di fila Ni Napoli 14032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Lecce foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: esultanza gol Matteo Politano Oggi alle 15 si gioca Napoli-Parma. Il Napoli ha l’opportunità di allungare sul Milan (sconfitto ieri 0-3 in casa dall’Udinese) ma non deve sottovalutare l’avversario. Il Napoli – ricorda il Corriere dello Sport – quest’anno ha perso dieci punti con le piccole. Battere la squadra di Cuesta consentirebbe ai Fab e soci di portarsi a più 5 sul Diavolo...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha perso dieci punti con le piccole

Ex Milan, Simic: “Purtroppo i rossoneri hanno perso tanti punti con le piccole. Modric è un fenomeno”Dario Simic, ex difensore del Milan e della Nazionale croata, è stato intercettato dai microfoni di 'Sportitalia' al fan village del raduno di 'Serie...

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