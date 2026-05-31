Auto in fuga dalla polizia investe e ferisce due ragazzine a Ostia l' investitore tenta di dileguarsi a piedi | arrestato

Un’auto in fuga dalla polizia ha investito due ragazzine a Ostia, probabilmente minorenni, che sono state soccorse e trasportate in ospedale. L’automobilista ha tentato di scappare a piedi ma è stato arrestato.

Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia, ferite Dalle prime informazioni, tutto è nato quando una volante del commissariato - impegnata nei servizi di controllo per il Giro d'Italia - ha notato una macchina sospetta intimandole l'alt. La vettura è scappata facendo scattare l'inseguimento. Il veicolo è stato poi bloccato dopo che ha provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della polizia. Nell'abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Fuga dalla polizia finisce in tragedia: due morti a Roma - 1mattina News 02/03/2026

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