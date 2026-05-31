Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine | soccorse e portate in ospedale

Un'auto in fuga dalla polizia ha investito due ragazzine, probabilmente minorenni, a Ostia, nel sud di Roma. Le giovani sono state soccorse sul posto e trasportate in ospedale. La vettura, che si è allontanata subito dopo l’incidente, è stata cercata dalle forze dell’ordine. Nessuna informazione sulle condizioni di salute delle due ragazze è stata ancora comunicata.

È successo stamane. Una volante della polizia impegnata nei controlli per il Giro d’Italia ha intimato l’alt a un’auto con a bordo due ragazzi e che non si è fermata Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia, a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Dalle prime informazioni, tutto è nato quando una volante del commissariato - impegnata nei servizi di controllo per il Giro d'Italia - ha notato una macchina sospetta intimandole l'alt. La vettura è scappata facendo scattare l'inseguimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia, ferite e portate in ospedale

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