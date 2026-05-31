Alle 10:10 di questa mattina, un’auto si è schiantata contro un platano e si è ribaltata su un fianco in una frazione del comune di Calcinaia. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre una giovane dall’abitacolo. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Calcinaia, nella frazione di Fornacette. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni della persona coinvolta.

CALCINAIA (PI) – Nella mattinata odierna, intorno alle ore 10,10, si è verificato un incidente stradale all’interno del territorio comunale di Calcinaia, più precisamente nella frazione di Fornacette. Il sinistro si è consumato lungo via della Botte, dove una giovane donna ha improvvisamente perso il controllo della propria automobile. La vettura ha deviato la sua traiettoria finendo per scontrarsi contro un platano. A seguito dell’urto, la macchina si è ribaltata adagiandosi su un fianco. Questa complessa posizione ha bloccato la guidatrice all’interno del veicolo, rendendole del tutto impossibile uscire dall’abitacolo in autonomia. Per liberare l’infortunata è stato fondamentale il tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Pisa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Auto contro un platano e ribaltata su un fianco: giovane estratta dai Vigili del Fuoco a Fornacette

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