Un'auto si è schiantata contro il guard-rail sulla Strada Statale 73 Senese-Aretina nel pomeriggio di oggi, nel territorio di Arezzo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre una persona dall’interno del veicolo. L’incidente si è verificato lungo la E78, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle condizioni delle persone coinvolte. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali altri mezzi coinvolti o cause dell’incidente.

AREZZO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 73 Senese-Aretina (E78), nel territorio comunale di Arezzo. L’allarme è scattato alle 14.54 quando un’autovettura, per cause ancora da accertare, è uscita di strada andando a urtare il guard-rail. A bordo del mezzo viaggiavano due persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, che hanno provveduto a immobilizzare ed estrarre uno degli occupanti dall’abitacolo, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario. Presenti anche i soccorsi del 118 con auto infermieristica e due ambulanze. In corso le operazioni di assistenza ai feriti e la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Auto contro il guard-rail sulla Due Mari: una persona estratta dai Vigili del Fuoco

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