Nella notte, un'auto è uscita di strada lungo la provinciale 80 nelle campagne di Orta Nova. L'incidente ha provocato la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento di altri tre giovani. La vettura si è schiantata contro il guardrail, causando danni significativi alla parte anteriore del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

ORTA NOVA – Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altri tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. Secondo una prima ricostruzione, l'automobile condotta dal minorenne, sulla quale viaggiavano anche gli altri tre ragazzi, è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, terminando la propria corsa contro il guardrail. I soccorsi L'impatto si è rivelato fatale per il giovane alla guida. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, per il diciassettenne non c'era ormai più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, supportati anche dall'elisoccorso, e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto contro il guardrail nelle campagne di Orta Nova, muore un ragazzo di 17 anni

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