Si ribalta il muletto agricoltore di 34 anni muore schiacciato nelle campagne del foggiano

Un agricoltore di 34 anni ha perso la vita ieri sera nelle campagne del Foggiano a causa di un incidente sul lavoro. Secondo quanto ricostruito, il muletto su cui stava lavorando si è ribaltato, schiacciandolo. La vittima, residente nella zona, è deceduta sul posto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le cause dell'incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Raffaele Sacchitelli, 34enne di Orta Nova, in provincia di Foggia, è morto ieri sera a seguito di un incidente sul lavoro. Stando a quanto si è appreso l’uomo si trovava in un suo terreno alla guida di un muletto, quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia nelle campagne del Foggiano: bracciante muore carbonizzatoTragedia nelle campagne di Poggio Imperiale, dove un bracciante agricolo è deceduto nell'incendio della propria roulotte. Il muletto si ribalta, agricoltore resta incastrato: soccorso dall’eliambulanzaAncora un incidente sul lavoro nel Bresciano, e un mezzo agricolo ribaltato, per fortuna senza drammatiche conseguenze. Si ribalta il muletto, agricoltore 34enne muore schiacciato nel FoggianoUn agricoltore di 34 anni Raffaele Sacchitelli di Orta Nova, comune dei cinque reali siti in provincia di Foggia, è morto ieri sera in un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne del Foggiano. (AN ... ansa.it Tragedia sul lavoro, si ribalta il muletto: 34enne rimane schiacciatoTragedia sul lavoro ad Orta Nova, in provincia di Foggia dove un uomo di 34 anni è rimasto schiacciato da un muletto. Il dramma è accaduto nella serata di ieri in un'azienda ... quotidianodipuglia.it