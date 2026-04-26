Incidente a L'Aquila tra moto e auto | Luca Rovatti finisce contro il guardrail e muore a 34 anni

Un incidente sulla strada statale 17 in provincia de L'Aquila ha causato la morte di un motociclista di 34 anni. Dopo lo scontro con un'auto, l'uomo è finito contro un guardrail e ha perso la vita sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessun’altra persona è rimasta ferita. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi.

Luca Rovatti è il motociclista 34enne morto in un incidente con un'auto. Dopo lo scontro sulla statale 17 in provincia de L'Aquila è finito contro un guardrail.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente stradale a Milano, 19enne in moto finisce contro un’auto e muore: l’ipotesi dello stop bruciatoIncidente stradale in piazza Prealpi a Milano dove una moto guidata da un 19enne non avrebbe rispettato lo stop finendo prima contro un'auto e... Terribile incidente a Samone: scontro tra due auto, una finisce contro il guardrail. Morta una donnaUn terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 aprile 2026, sull'ex statale 565, denominata Pedemontana, sul territorio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scoppito: di Roma il 33enne motociclista morto ieri nel frontale contro un’auto; Un 33enne dei Castelli Luca Rovatti, perde la vita in un frontale fra la sua moto e una auto sulla Statale 17 nei pressi di Vigliano (L'Aquila); Incidente stradale a Scoppito, perde la vita un giovane motociclista; Tragedia sulla Statale 17 a L’Aquila: muore in un frontale Luca Rovatti, 33enne di Marino. Incidente a L’Aquila tra moto e auto: Luca Rovatti finisce contro il guardrail e muore a 34 anniLuca Rovatti è il motociclista 34enne morto in un incidente con un’auto. Dopo lo scontro sulla statale 17 in provincia de L’Aquila è finito contro un guardrail. fanpage.it Tragedia sulla Statale 17 a L’Aquila: muore in un frontale Luca Rovatti, 33enne di MarinoCRONACA – Tragedia sulle strade abruzzesi nel primo pomeriggio di oggi, 25 aprile. Un grave incidente stradale è costato la vita a Luca Rovatti, 33 anni, originario dei Castelli Romani. Il ... lanotiziaoggi.it Si chiamava Luca Rovatti, era originario di Castel Gandolfo ma viveva a Marino. L'automobilista contro cui si è scontrata la sua moto è stato sottoposto all'alcoltest #Scoppito #LAquila #incidentestradale - facebook.com facebook