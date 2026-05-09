Questa notte a Torre Annunziata, in via Settetermini, un'auto si è schiantata contro un muro provocando la morte di un giovane di 24 anni e il ferimento di altri due ragazzi. La vettura ha perso il controllo, secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine intervenute sul posto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorritori, ma non ha potuto nulla per il conducente. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dello schianto.

Un ragazzo di 24 anni, Giuseppe Vangone, è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto a Torre Annunziata, in via Settetermini. Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda con a bordo altri due ragazzi, di 22 e 20 anni, è andata a finire contro un muro. Sul posto il 118 e i carabinieri. Il 24enne, che è di Torre Annunziata, è deceduto sul colpo. Gli altri due ragazzi sono stati trasferiti in ospedale in prognosi riservata. Il 22enne è nell’ospedale del Mare mentre il 20enne a Castellammare di Stabia. La salma è stata sequestrata e trasferita nell’obitorio del cimitero di Castellammare.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto si schianta contro un muro nel Napoletano: morto un 24enne, feriti 2 giovani

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