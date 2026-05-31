Il match amichevole tra Austria e Tunisia si gioca il 1° giugno alle 20:45 nello stadio di Vienna. Le formazioni sono state annunciate, con l’Austria guidata da Rangnick e la Tunisia da Lamouchi. Le quote per la partita sono state pubblicate, ma non sono ancora state definite le previsioni ufficiali. Si tratta di un test in vista del Mondiale, in un contesto di preparazione internazionale.

Amichevole di avvicinamento al mondiale di scena nel leggendario Ernst-Happel Stadion di Vienna tra l’Austria di Rangnick e la Tunisia di Lamouchi. I Bauschen sono ai nastri di partenza di un mondiale dopo ben 28 anni dall’ultima volta, a coronamento di un processo di crescita durato un decennio con un gruppo che vede individualità importanti come Alaba e Arnautovic. Il gruppo mondiale non vede nessuna assenza di rilievo ed. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Austria-Tunisia (Amichevole di preparazione, 01-06-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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