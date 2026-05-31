La Colombia torna a partecipare a un Mondiale dopo l'assenza del 2022 e fa il suo debutto di preparazione contro la Costa Rica in un’amichevole del 2 giugno alle 1:00. La squadra è inserita nel gruppo K, che include Portogallo, Uzbekistan e Congo.

Comincia l’avvicinamento della Colombia al mondiale, un evento attesissimo dopo la grave assenza del 2022: i Cafeteros stavolta parteciperanno alla rassegna iridata e sono inseriti nel gruppo K, con Portogallo, Uzbekistan e Congo. La prima amichevole della squadra di Nestor Lorenzo si disputerà nella notte tra lunedì e martedì contro Costa Rica, che invece non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colombia-Costa Rica (Amichevole di preparazione, 02-06-2026 ore 01:00): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EN VIVORUEDA DE PRENSA DE LA SELECCION COLOMBIA LUIS DIAZ LISTO PARA EL MUNDIALTRAEREMOS LA COPA

Notizie e thread social correlati

Norvegia-Svezia (Amichevole di preparazione, 01-06-2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì sera alle 19:00 si giocherà un’amichevole tra la nazionale norvegese e quella svedese.

Turchia-Macedonia del Nord (Amichevole di preparazione, 01-06-2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiLa partita tra Turchia e Macedonia del Nord si giocherà il 1° giugno 2026 alle 18:30.

Argomenti più discussi: Cagliari, Yerry Mina nella selezione della Colombia per il Mondiale; Colombia, da Ospina a Luis Díaz: la lista dei convocati per il Mondiale; 2026-06-01: Pronostico scommesse Colombia vs. Costa Rica (12088754) - LTP (IT); Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange.

La Costa Rica è sicura per viaggiare per gli indiani? reddit

Caos Costa Rica, tre calciatori esclusi dal ritiro a seguito di una sparatoriaScoppia il caso in Costa Rica e a poche settimane dalle prime amichevoli estive c'è una maxi esclusione dal gruppo squadra ... msn.com