Colombia-Costa Rica Amichevole di preparazione 02-06-2026 ore 01 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Colombia torna a partecipare a un Mondiale dopo l'assenza del 2022 e fa il suo debutto di preparazione contro la Costa Rica in un’amichevole del 2 giugno alle 1:00. La squadra è inserita nel gruppo K, che include Portogallo, Uzbekistan e Congo.

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Comincia l’avvicinamento della Colombia al mondiale, un evento attesissimo dopo la grave assenza del 2022: i Cafeteros stavolta parteciperanno alla rassegna iridata e sono inseriti nel gruppo K, con Portogallo, Uzbekistan e Congo. La prima amichevole della squadra di Nestor Lorenzo si disputerà nella notte tra lunedì e martedì contro Costa Rica, che invece non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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