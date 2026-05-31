Aurora Ramazzotti è stata criticata per aver pubblicato foto di vestiti sponsorizzati, con commenti come “Nemmeno il matrimonio vi pagate”. La sua cerimonia con Goffredo Cerza è prevista per il 4 luglio 2026, ma le polemiche riguardano le modalità con cui promuove i capi di abbigliamento sui social media.

I preparativi per il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, previsto per il 4 luglio 2026, proseguono, ma non senza polemiche. L’influencer ha condiviso sui social il momento in cui sono stati scelti gli abiti per le sue damigelle. Quello che doveva essere un video come tanti si è trasformato in un caso social che ha scatenato centinaia di commenti critici. Il nodo della questione riguarda una collaborazione commerciale con un atelier di moda. L’azienda ha accettato di regalare alcuni dei suoi abiti in cambio della pubblicazione di un video promozionale sul profilo Instagram della futura sposa, seguito da oltre due milioni e mezzo di persone. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Aurora Ramazzotti criticata per i vestiti sponsorizzati: “Nemmeno il matrimonio vi pagate”

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